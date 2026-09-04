Otro secuestro en Cauca: hombres armados se llevaron a un comerciante en zona rural de Popayán

Popayán, Cauca

Un nuevo caso de secuestro se registró en el departamento del Cauca. Esta vez, en zona rural de Popayán, donde cinco hombres armados irrumpieron en una ferretería de la vereda Los Tendidos y se llevaron a su propietario.

La víctima fue identificada como Erney Antonio Acosta, reconocido comerciante de la zona. De acuerdo con las autoridades, los responsables llegaron fuertemente armados, lo intimidaron, lo sacaron del establecimiento y lo obligaron a subir a una camioneta en la que huyeron con rumbo desconocido.

Tras conocerse el secuestro, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda e investigación para establecer el paradero de la víctima.

“Gaula Ejército como Gaula Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, abocaron las investigaciones pertinentes y hasta el momento se continúa en las actuaciones correspondientes para de dar con la ubicación de este ciudadano”, indicó el secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía.

El caso ocurrió pocos días después de que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana Estructural 018 de 2026 para Popayán, en la que advirtió riesgos de vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Entre los riesgos señalados por la entidad se encuentran los secuestros, homicidios selectivos, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques con artefactos explosivos.

Este es el segundo secuestro reportado en el Cauca en menos de 48 horas. En Villa Rica, norte del departamento, la joven Valeria Daza Fajardo fue secuestrada por hombres armados cuando se movilizaba en un vehículo.

A estos dos casos se suma la situación de al menos 14 personas que permanecen en cautiverio en distintas zonas del departamento.