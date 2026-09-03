12 personas permanecen secuestradas hace más de un mes en el Cauca

Cauca

En el Cauca piden no olvidar a 12 personas que permanecen secuestradas, algunas de ellas desde hace más de 40 días en el territorio.

Se trata de dos adultos de 76 y 84 años plagiados en el perímetro urbano del municipio de Timbío por hombres armados que se los llevaron en un vehículo con rumbo desconocido en el mes de julio.

También 8 personas privadas de la libertad, al parecer, por el ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendi del municipio de López de Micay, costa pacífica caucana.

Además de dos personas secuestradas en la vía al municipio hacia el municipio de El Tambo.

Hasta el momento no se conoce nada del paradero de estos ciudadanos.

El diputado Gilberto Muñoz Coronado reiteró a la comunidad y a las autoridades no olvidarlos a pesar del tiempo.

“Tenemos que llamar la atención y recordar la gran responsabilidad que nos asiste como caucanos, porque cuando hay una situación de estas nadie sabe lo que sucedeal interior de las familias. Va pasando el tiempo y vamos olvidando, ojalá no y siempre los tengamos presentes”, dijo Muñoz.

El asambleísta también les pidió a los actores violentos que tienen en su poder a estas personas regresarlos a la libertad sanos y salvos y “no destruir la pervivencia de las comunidades caucanas”.

Diferentes sectores hicieron un llamado a las entidades correspondientes para no frenar las acciones de búsqueda.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado avances oficiales de las investigaciones relacionados con los secuestrados ni de las intervenciones de los organismos humanitarios y defensores de Derechos Humanos.

En las últimas horas se conoció el secuestro de una mujer en el norte del Cauca por parte de hombres armados.