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02 sep 2026 Actualizado 20:01

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En Cauca exigen al Gobierno Nacional garantías de seguridad y protección para los líderes sociales

Ante los fenómenos de violencia en el territorio se requiere tecnología, talento humano, inteligencia y capacidad de reacción para prevenir estos hechos y responder de manera oportuna en el Cauca.

Consejo de seguridad en el Cauca. Crédito: Gobernación del Cauca.

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Cauca

Una escalada violenta afecta a líderes sociales y comunidades en el Cauca. La gobernación pidió al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de seguridad y protección en los territorios y a poblaciones vulnerables.

En Cajibío asesinaron a dos líderes sociales. Esos nuevos homicidios sumado a los recientes atentados y ataques terroristas que golpean directamente a lapoblación, llevó a las autoridades regionales a realizar un consejo de seguridad.

En el encuentro hicieron diferentes exigencias, incluidas más tecnología, más talento humano, mayor movilidad e inteligencia. Todo para aumentar la capacidad de prevenir hechos violentos y responder a tiempo.

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También hubo un llamado de atención a la Unidad Nacional Protección para que agilice y fortalezca las medidas para líderes y lideresas que hoy enfrentan riesgos y amenazasen sus territorios.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Diana Murillo afirmó que, “estuvimos verificando la situación, evaluando lo que viene pasando y haciendo un llamado a todos los organismos competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes”.

La vida de campesinos, líderes, familias y comunidades no puede seguir siendo afectada por la violencia”, publicó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán en redes sociales.

La Población víctima de los hechos violentos necesita acompañamiento psicosocial; la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales se comprometieron a realizarlo.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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