En Cauca exigen al Gobierno Nacional garantías de seguridad y protección para los líderes sociales

Consejo de seguridad en el Cauca. Crédito: Gobernación del Cauca.

Cauca

Una escalada violenta afecta a líderes sociales y comunidades en el Cauca. La gobernación pidió al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de seguridad y protección en los territorios y a poblaciones vulnerables.

En Cajibío asesinaron a dos líderes sociales. Esos nuevos homicidios sumado a los recientes atentados y ataques terroristas que golpean directamente a lapoblación, llevó a las autoridades regionales a realizar un consejo de seguridad.

En el encuentro hicieron diferentes exigencias, incluidas más tecnología, más talento humano, mayor movilidad e inteligencia. Todo para aumentar la capacidad de prevenir hechos violentos y responder a tiempo.

También hubo un llamado de atención a la Unidad Nacional Protección para que agilice y fortalezca las medidas para líderes y lideresas que hoy enfrentan riesgos y amenazasen sus territorios.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Diana Murillo afirmó que, “estuvimos verificando la situación, evaluando lo que viene pasando y haciendo un llamado a todos los organismos competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes”.

“La vida de campesinos, líderes, familias y comunidades no puede seguir siendo afectada por la violencia”, publicó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán en redes sociales.

La Población víctima de los hechos violentos necesita acompañamiento psicosocial; la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales se comprometieron a realizarlo.