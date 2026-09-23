Temor y zozobra en zona rural de El Tambo, Cauca, por combates entre el Ejército y disidencias

El Tambo, Cauca

Momentos de temor y zozobra vivieron habitantes de la zona rural de El Tambo, Cauca, por los intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en el corregimiento de Pueblo Nuevo Ciprés.

Los enfrentamientos se registraron durante una operación militar contra integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, en una zona donde la Fuerza Pública mantiene operaciones ofensivas.

La intensidad de los combates obligó a estudiantes y familias a permanecer resguardados durante varias horas mientras se desarrollaban las confrontaciones.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni civiles lesionados como consecuencia de los enfrentamientos.

El personero de El Tambo, Luis Fernando Vergara, confirmó la situación y señaló que la población civil se vio afectada por la intensidad de los combates.

“La población civil volvió a quedar en medio de las confrontaciones y los estudiantes tuvieron que permanecer resguardados hasta la tarde que cesaron los combates”, indicó el funcionario.

Tras las hostilidades, en el municipio fue convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se adoptaron medidas frente a la situación registrada en la zona rural.

El personero indicó que se adelantan verificaciones para establecer posibles afectaciones y determinar las condiciones en las que quedaron las comunidades, además de la realización de un censo de la población afectada.

Aunque los enfrentamientos cesaron, la incertidumbre continúa entre las comunidades por el riesgo de que se reactiven las confrontaciones armadas en la zona.

Las comunidades pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de misiones humanitarias para velar por los derechos de la población civil y evitar que vuelva a quedar en medio del conflicto armado.