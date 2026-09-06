Violenta escalada de las disidencias en tres municipios del Cauca deja tres policías heridos

Popayán, Cauca

Una escalada violenta de las disidencias de las Farc se registró en el departamento del Cauca, donde fueron atacadas una subestación de Policía en Cajibío, una base militar en Inzá y unidades del Ejército en el municipio de Patía.

Tres policías resultaron heridos por esquirlas durante el ataque contra la subestación de Policía del corregimiento de El Carmelo, en Cajibío, que fue blanco de explosivos lanzados desde drones. Según el reporte médico, los uniformados lesionados no revisten gravedad.

En Inzá, integrantes del grupo armado atacaron con ráfagas de fusil y explosivos la base militar ubicada en la vereda Sinaí. La reacción de las tropas y el despliegue de apoyo aéreo derivaron en combates que se extendieron por más de dos horas.

La Alcaldía de Inzá reportó presencia de grupos armados en las veredas San Miguel y Turminá, situación que mantiene la alerta entre las comunidades y obligó a suspender actividades religiosas.

A los hechos de Cajibío e Inzá se sumó un hostigamiento con drones cargados con explosivos contra tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional en el municipio de Patía, cerca de la vía Panamericana.

Los ataques generaron temor entre la población civil, que nuevamente quedó en medio de las acciones armadas. Hasta el momento, no se reportan civiles heridos en ninguno de los tres municipios.

El Ejército confirmó que mantiene operaciones en las zonas para contrarrestar las acciones de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, señaladas como responsables de los ataques.