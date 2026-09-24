El Ejército reportó que un cabecilla de comisión de las disidencias murió en combates en el Cauca

En la acción militar se incautó un fusil, dos escopetas, tres armas cortas y se inmovilizaron cinco motocicletas. Crédito: Ejército Nacional.

Guachené - Cauca

Tropas de la Brigada 29 del Ejército reportaron la muerte en combate de alias ‘Pocoyó’ en zona rural de Guachené, Cauca. Al implicado, identificado como Jhonier David Zapata, inteligencia militar lo señala de ser cabecilla de comisión de una de las redes de apoyo a las disidencias de ‘Iván Moridiso’; responsable además de múltiples delitos.

Los hechos se registraron en zona rural de la localidad en mención en medio de confrontaciones entre las tropas y la estructura Dagoberto Ramos.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya explicó que Zapata tenía injerencia delictiva a través de acciones como la extorsión, el hurto en la vía Panamericana y homicidio en los municipios de Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.

“Se encontraba, dentro de las líneas de investigación, en el cartel de los más buscados en el norte del Cauca. Habría participado en el homicidio del Policía Oscar Eduardo Ulabarry en agosto del 2025”, dijo el oficial.

También se le atribuye presunta participación en el “atentado contra dos funcionarios de la Sijín en septiembre de 2025” y el control de economías ilícitas.

Las autoridades destacaron que alias ‘Pocoyó’ integró la banda delincuencial 5 y 6, pasó a ser guerrillero raso y posteriormente cabecilla de comisión.

En las acciones militares, dos sujetos que, aparentemente, serían integrantes de la estructura delincuencial y que resultaron heridos, recibieron primeros auxilios de los enfermeros de combate. Quedaron junto a un fusil, dos escopetas, tres armas cortas y cinco motocicletas, a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Samuel Salinas puntualizó que el resultado de estas ofensivas debilita el componente armado, logístico y criminal de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca.