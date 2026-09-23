Incendio forestal en Popayán consumió cerca de 20 hectáreas y amenazó varias urbanizaciones

Popayán, Cauca

Un gigantesco incendio forestal se extendió por los cerros nororientales de Popayán y puso en riesgo varias urbanizaciones del sector de Yambitará.

La emergencia se registró en inmediaciones de las urbanizaciones Aida Lucía, Rincón de Yambitará y Hacienda Yambitará, donde las llamas avanzaron por una amplia zona de vegetación.

Para controlar el incendio fue necesaria la participación de aproximadamente 40 bomberos, 20 integrantes de la Defensa Civil, 10 personas de la Cruz Roja e integrantes de la red de apoyo Cauca.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán, Francisco Arboleda, explicó que los organismos de socorro implementaron una estrategia de ataque indirecto para contener el avance de las llamas y proteger las zonas residenciales.

“Se logró hacer una estrategia bien importante de ataque indirecto que permitió proteger tanto los barrios como evitar la propagación del incendio”, señaló el comandante.

Los organismos de socorro también establecieron una zona de defensa para evitar una posible reactivación del incendio.

Posteriormente, las lluvias registradas en Popayán ayudaron a enfriar el terreno y permitieron dar por superada la emergencia.

Pese a la cercanía de las llamas con zonas residenciales, la pericia, el compromiso y la rápida reacción de los bomberos evitaron una tragedia mayor. No se reportaron viviendas afectadas, personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia de esta emergencia.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por los organismos de socorro, cerca de 20 hectáreas resultaron afectadas por el fuerte incendio.

La emergencia se suma al complejo panorama que enfrenta el Cauca durante la temporada seca. En el departamento ya se han registrado 574 incendios forestales que han dejado más de 1.200 hectáreas afectadas en diferentes municipios.