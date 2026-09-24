Guapi, Cauca, decretó toque de queda tras repetidos hostigamientos contra la Fuerza Pública

Las determinaciones permanecerán hasta que se recupere el orden público en Guapi, Cauca. Crédito: Suministrada.

Guapi - Cauca

En Guapi, Cauca, hay toque de queda. La medida adoptada como consecuencia de cuatro hostigamientos contra la Fuerza Pública en el perímetro urbano inicia a las 10 de la noche y concluye a las cuatro de la mañana. Está vigente desde el 22 de septiembre.

La alcaldía tomo la determinación luego de un consejo de seguridad donde se analizaron los ataques registrados en los últimos ocho días.

El decreto donde se definieron esta y otras determinaciones excepcionales para proteger a la población, da cuenta de los hostigamientos perpetrados por desconocidos el 15, 19, 20 y 21 de septiembre con disparos y explosivos contra la Estación de Policía y los uniformados.

Además de un Policía herido por esquirlas que no reviste gravedad, se presentaron daños en infraestructuras como el teatro local, que actualmente funciona como sede de la administración municipal.

En medio de la tensión, unidades de la Policía y el Ejército Nacional ubicaron y destruyeron controladamente dos artefactos explosivos improvisados que ponían en riesgo la vida e integridad del personal uniformado y civil.

El toque de queda que abarca todo el municipio y cobija la navegación de embarcaciones por el río Guapi regirá hasta que se recupere el orden público en la localidad.

Además, las jornadas escolares finalizarán una hora antes, las oficinas de entidades públicas y privadas cerrarán a las cinco de la tarde y se suspendió el porte de armas de fuego y cortopunzantes para proteger la vida.

La fuerza pública anunció la intensificación de acciones ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en el Cauca.

En esta zona de la costa pacífica caucana delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Mordisco’ y facciones del ELN.