“Quindío, corazón mío” regresa para impulsar el turismo y la esperanza tras el terremoto

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con Socorro Jaramillo, publicista reconocida por su libro Lo que mi mamá me enseñó de publicidad y creadora de iniciativa “Quindío, corazón mío”, quien explicó cómo esta propuesta regresa en 2026 con el propósito de reactivar el turismo del departamento después del terremoto y acompañar a quienes han sido afectados por la emergencia.

La campaña busca enviar un mensaje a los colombianos: el Quindío se está preparando y espera nuevamente a sus visitantes. La invitación es a recorrer sus pueblos, conocer sus cocinas, visitar museos y parques como el Parque del Café, disfrutar de sus paisajes y descubrir las diferentes actividades turísticas que ofrece el departamento.

“Quindío, corazón mío” también pretende apoyar a los distintos sectores que hacen parte de la economía regional, bajo una propuesta que reúne al Quindío turístico, gastronómico, empresarial, cafetero y artesano.

Para Jaramillo, la recuperación no puede limitarse a reconstruir las estructuras que resultaron afectadas por el terremoto. También es necesario recuperar el ánimo de las personas que deben comenzar nuevamente sus vidas.

La publicista señaló que la campaña tiene una intención que va más allá de la reactivación económica, pues busca reconstruir los corazones, el espíritu y la esperanza de los habitantes del departamento. El objetivo es que regresar al Quindío también signifique recuperar la felicidad y las ganas de seguir adelante.

Esta visión está representada en el símbolo de la campaña, una que, acompañada de un corazón, que busca transmitir valores como el cuidado, la cercanía y el sentido de pertenencia.

El mensaje no está dirigido únicamente a quienes visitan el departamento, sino también a los propios quindianos, para recordarles que el Quindío sigue siendo suyo y que existe una comunidad dispuesta a levantarse.

Así, “Quindío, corazón mío” vuelve a convertirse en una invitación a conocer, consumir y disfrutar lo que ofrece el departamento, mientras se acompaña su proceso de recuperación y se fortalece la esperanza de quienes fueron golpeados por la emergencia.