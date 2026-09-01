JetSMART retoma vuelos en Pereira y el Matecaña avanza en la recuperación de su operación

La conectividad aérea de Pereira comienza a recuperarse después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Desde este lunes 31 de agosto, JetSMART retomó sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña, con la reactivación de sus rutas hacia Bogotá y Cartagena.

La aerolínea explicó que, debido a que la terminal todavía opera con cerca del 50 % de su capacidad habitual, las frecuencias que tenía programadas fueron distribuidas temporalmente entre Pereira y Armenia. En ese orden de ideas, mantendrá entre 3 y 4 vuelos diarios entre ambas ciudades, sin cancelar la programación existente.

Avianca y LATAM también regresaron

El regreso de JetSMART se suma al proceso de reactivación que ya habían iniciado otras aerolíneas.

Avianca retomó sus vuelos hacia Pereira desde Bogotá el 26 de agosto y desde Medellín el 27 de agosto, inicialmente con cuatro vuelos diarios: tres desde Bogotá y uno desde Medellín. La compañía anunció que aumentará progresivamente su operación hasta llegar a 10 vuelos diarios, dependiendo de la recuperación de la capacidad del aeropuerto.

Por su parte, LATAM reactivó desde el 26 de agosto sus conexiones entre Pereira y Bogotá y Medellín, inicialmente con dos vuelos diarios desde Bogotá y uno desde Medellín, para un total de 21 frecuencias semanales. Mientras se recupera completamente la capacidad del Matecaña, la aerolínea también mantiene vuelos adicionales desde Armenia.

Clic también reanudó sus operaciones hacia Pereira como parte del restablecimiento progresivo de la conectividad aérea de la región.

¿Por qué todavía no hay normalidad en el aeropuerto?

Aunque el Aeropuerto Internacional Matecaña ya está operando nuevamente, su funcionamiento todavía es parcial. La terminal retomó sus actividades después de que la Aeronáutica Civil certificara el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la reapertura.

Actualmente, el aeropuerto opera a la mitad de su capacidad, mientras avanzan las adecuaciones necesarias para recuperar progresivamente su operación completa. La terminal llegó a manejar inicialmente alrededor de 18 vuelos diarios durante esta etapa de reactivación.

Esto significa que los pasajeros pueden volver a utilizar Pereira como punto de llegada y salida, pero la oferta de vuelos todavía no es la misma que existía antes de la emergencia. Por eso, por ahora, algunas aerolíneas están aumentando sus frecuencias de manera gradual y otras mantienen temporalmente a Armenia como alternativa para garantizar la movilidad de los viajeros.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros?

Para quienes tengan un vuelo desde o hacia Pereira, lo más importante es revisar directamente con la aerolínea el estado, horario y aeropuerto de salida o llegada antes de desplazarse. Las autoridades locales también recomendaron realizar el check-in de manera virtual, cuando sea posible, y acudir a la terminal únicamente con el tiquete correspondiente durante esta etapa de operación.

La recuperación de los vuelos representa un paso importante para Pereira y el Eje Cafetero, no solo para los viajeros, sino también para sectores como el turismo, el comercio y los servicios, que dependen en buena medida de la conectividad de la región.