Savia Salud también entregará medicamentos los sábados, domingos y festivos

Lugar de dispensación de medicamentos de la EPS Savia Salud. Cortesía: Savia Salud.

Medellín

La EPS Savia Salud, que tiene más de 730 mil afiliados, anunció que a partir de este fin de semana dispondrá de dos lugares para entregar medicamentos los sábados, domingos y festivos.

Según explicaron desde la entidad, esta nueva medida busca facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la experiencia de sus afiliados.

¿En qué lugares se prestará el servicio?

Los puntos que están habilitados para la entrega de medicamentos los fines de semana serán:

1. Centro Comercial Premium Plaza: local 1135.

2. Centro Comercial Mall Aventura: local 384.

Este proceso hace parte de la transformación que adelanta la EPS para fortalecer el servicio farmacéutico y ofrecer alternativas que permitan un mayor acceso a los medicamentos.

Estos dispensarios hacen parte de los nuevos puntos que comenzaron a operar el pasado martes 1 de septiembre.

Los nuevos puntos de dispensación

Desde el pasado martes se habilitaron nuevos lugares para la entrega de medicamentos a los afiliados que se encuentran en la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

En Medellín se habilitaron los siguientes puntos:

La Calle 30: ubicado en la Calle 29 # 44-174, zona céntrica de la ciudad.

Edificio BIC: Calle 50 # 48-03, piso 5, de la comuna de La Candelaria.

El Centro Comercial Premium Plaza: local 1135.

Centro Comercial Mall Aventura: local 384.

Otros municipios

Para los demás municipios del Valle de Aburrá, los puntos habilitados son los siguientes:

Caldas: Cra. 48 # 136 Sur-31, local 1, primer piso.

Sabaneta: Centro Comercial Aves María en los locales 105 y 106.

Envigado: Carrera 42 # 35 Sur-62, interior 102.

Itagüí: Centro Comercial Itagüí Plaza, Carrera 52 # 53-63, local 304.

Bello: Edificio More en la carrera 57 # 54A-25.

Girardota: Calle 7 # 16-68, local 104.

Barbosa: Calle 16 # 13-13.

Explicó Mauricio Martínez, gerente de Savia Salud EPS: “Tenemos una muy buena noticia para los afiliados de Savia Salud EPS y es que, a partir del primero de septiembre, cambiamos nuestro modelo de dispensación de medicamentos. Hoy me encuentro en Premium Plaza, donde vamos a tener servicio además sábados, domingos y festivos, igual que en el centro comercial Mall Aventura, en el norte de la ciudad, porque siempre nuestro interés es el bienestar de los afiliados”.

El objetivo

Explicó la EPS que esta ampliación busca facilitar “especialmente el acceso a quienes, por sus horarios laborales, responsabilidades familiares u otras circunstancias, encuentran dificultades para realizar sus reclamaciones durante los días habituales de atención”.

La EPS invitó a los afiliados a consultar previamente los horarios de atención y acudir con la documentación requerida para realizar la dispensación.