Cambiarán los puntos de dispensación de medicamentos de Savia Salud EPS en el Valle de Aburrá

Medellín

La EPS Savia Salud anunció que implementará estrategias para mejorar la entrega de medicamentos a sus afiliados y para ello cambiará algunos puntos de dispensación en la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

Los nuevos puntos de dispensación, que comenzarán a prestar su servicio este martes, 1 de septiembre, buscan que los afiliados puedan continuar con la continuidad de su tratamiento y la dispensación más efectiva.

Medida en el Valle de Aburrá

Esta determinación se aplicará para la entrega de medicamentos tanto en Medellín como en las otras localidades del Valle de Aburrá.

Desde la EPS explicaron que el objetivo es “mejorar la oportunidad, accesibilidad y entrega completa de los medicamentos, beneficiando a más de 718.000 afiliados de Savia Salud”.

Se pretende con esta determinación que se pueda avanzar hacia un servicio farmacéutico más ágil, cercano y resolutivo, fortaleciendo la atención de sus usuarios.

Agregaron desde la entidad que de esta manera se está respondiendo a las necesidades de la población que requiere continuidad y oportunidad en sus tratamientos.

Horarios en las redes sociales

Según explicó Anamaría Medina Ramírez, coordinadora de Medicamentos y Tecnología de Savia Salud EPS, “la EPS está comprometida con la mejora continua de sus servicios enfocados en calidad y eficiencia que merecen nuestros afiliados; es por eso que te contamos que a partir del primero de septiembre nuestros puntos de dispensación de medicamentos para el Valle de Aburrá y Medellín cambian. Consulta las direcciones y horarios de atención en nuestras oficinas y redes sociales”.

Puntos en Medellín

Para la capital antioqueña se anunció que los afiliados podrán reclamar sus medicamentos en puntos de

La Calle 30: ubicado en la Calle 29 # 44-174, zona céntrica de la ciudad.

Edificio BIC: Calle 50 # 48-03, piso 5, de la comuna de La Candelaria.

El Centro Comercial Premium Plaza: local 1135.

Centro Comercial Mall Aventura: local 384.

Otros municipios

En las otras localidades del Valle de Aburrá también habrá cambios en los lugares de entrega de medicamentos a partir de este martes, 1 de septiembre.

Caldas: Cra. 48 # 136 Sur-31, local 1, primer piso.

Sabaneta: Centro Comercial Aves María en los locales 105 y 106.

Envigado: Carrera 42 # 35 Sur-62, interior 102.

Itagüí: Centro Comercial Itagüí Plaza, Carrera 52 # 53-63, local 304.

Bello: Edificio More en la carrera 5A # 54A-25.

Girardota: Calle 7 # 16-68, local 104.

Barbosa: Calle 16 # 13-13.

Requisitos para reclamar los medicamentos

Desde esta EPS recordaron que los usuarios deben acudir a los nuevos puntos con los documentos de identidad, la fórmula médica vigente y la información que se requiere para la dispensación.