Falta de luz en tramos de la Autopista Medellín-Bogotá ponen en riesgo la seguridad en la vía

Guarne, Antioquia

La Alcaldía de Guarne solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Invías la reparación del alumbrado público en dos tramos de la Autopista Medellín-Bogotá. La falla afecta un kilómetro continuo entre el kilómetro 1 y el Parque Empresarial Elite 1, así como el trayecto entre El Crucero y Chaparral, en la entrada principal al Oriente antioqueño.

El secretario de Movilidad de Guarne, José David Ochoa Ruz, afirmó que las entidades nacionales asumieron el compromiso de garantizar el funcionamiento de las luminarias por seis meses tras la salida del concesionario vial. No obstante, un mes después de la entrega, varios puntos del corredor quedaron completamente fuera de servicio.

Condiciones de riesgo y accidentalidad

De acuerdo con las autoridades locales, los sectores afectados registran de manera constante un alto índice de siniestralidad vial. La falta de iluminación nocturna incrementa los factores de riesgo en una vía de alto flujo vehicular y de carga, exponiendo a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones a colisiones o atropellamientos.

Esta contingencia vial se suma a la presión sobre la infraestructura del municipio durante septiembre de 2026, periodo en el que la administración local y departamental adelantan la atención de emergencias y la reconstrucción de viviendas e infraestructura rural impactadas por el sismo del pasado 10 de agosto en el Suroeste y el Oriente de Antioquia.

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Gestión institucional y seguimiento

Frente al deterioro del servicio en este corredor nacional, la administración municipal radicó peticiones formales ante la ANI y el Invías para solicitar la restitución inmediata del fluido eléctrico. Las autoridades locales enfatizaron que el alumbrado es un elemento de prevención clave en este punto crítico de conectividad.

La Alcaldía de Guarne confirmó que realizará seguimiento técnico e institucional a las respuestas del Gobierno Nacional hasta lograr el restablecimiento total de la iluminación, con el fin de proteger la vida de los usuarios que transitan diariamente por esta arteria vial.