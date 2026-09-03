ELN se atribuye atentado a estación de policía del municipio de Los Patios

Cúcuta

El Ejercito de Liberación Nacional ELN, en un comunicado se atribuyó el atentado contra la estación de policía del municipio de Los Patios, en el Área Metropolitana de Cúcuta.

La acción violenta que se registró el pasado 1 de septiembre hacía la medianoche donde con un carro bomba fue atacada la fuerza pública dejó un ciudadano de nacionalidad venezolana muerto, quince personas heridas, siete uniformados y ocho heridos.

En el documento esa guerrilla también cuestiona las condiciones en que se encontraban las personas que estaban allí privadas de la libertad calificándolo como “centro de tortura”.

En el mismo documento ese grupo ilegal conmina al gobierno nacional a retirar las estaciones de policía y bases militares de centros urbanos donde pueda resultar afectada la población civil.

Este es el segundo hecho violento, bajo la modalidad de carro bomba que comete esa guerrilla que delinque en el oriente del país en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.