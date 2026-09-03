A 162 inmuebles afectados asciende censo por terrorismo en Los Patios

Atentado contra estación de Policía de Los Patios. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Después de dos días del atentado terrorista contra la estación de policía del municipio de Los Patios cometido por la guerrilla del ELN, la cifra de inmuebles afectados ascendió.

En el último censo realizado por las autoridades se estableció que ciento sesenta y dos viviendas y comercio resultaron averiados y con graves daños producto de la onda explosiva.

Las autoridades indicaron que han venido realizando visitas, evaluando daños y certificando que efectivamente se estén censando a las víctimas del terrorismo.

La administración del municipio de Los Patios acompaña a los afectados en ese ejercicio en medio de la tristeza, rechazo e indignación de los propietarios de inmuebles.

Al momento, se desconoce si se genere una ayuda o subsidio para las personas afectadas por el atentado contra la estación de policía del municipio de Los Patios que dejó un muerto y quince heridos, ocho civiles y siete policías.