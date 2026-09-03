¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación designada tras renuncia de Viviane Morales?

En la noche de este miércoles, 2 de septiembre, a menos de un mes de su posesión, se dio el primer cambio en el gabinete ministerial del presidente Abelardo de la Espriella.

Se trata de Viviane Morales, quien renunció al cargo de ministra de Educación. El jefe de Estado, tras la noticia, designó a Ilva Myriam Hoyos como la nueva cabeza de esa cartera.

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En Caracol Radio le contamos el perfil de la nueva ministra de Educación.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?

Pues bien, Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y, además, doctora en derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Su carrera académica

Adicionalmente, en su carrera académica realizó estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica .

En ese apartado profesional, la ahora funcionaria del Gobierno Nacional también fue profesora en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás, Externado (Bogotá, Colombia); así como en las universidades de Salamanca (Zaragoza, Navarra, España), la Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

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Su carrera profesional

Ya en materia profesional, la nueva ministra de Educación fue asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación, directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

También ha sido conjuez del Consejo de Estado y Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia.

Sus áreas de investigación son la dignidad humana, la noción de persona, el derecho de libertad religiosa y el derecho de infancia, según explicó en su página web el Ceprome.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

El presidente De la Espriella, en su pronunciamiento, destacó el perfil de la ahora ministra Ilva Myriam Hoyos.

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“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, aseguró el mandatario.

Así mismo, resaltó que esas mismas características la ayudarán a ser “una gran ministra” y, además, de que “servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

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