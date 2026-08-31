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31 ago 2026 Actualizado 08:31

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Política

Presidente Abelardo De La Espriella creó Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión

El nuevo bloque integrará las capacidades de la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Rama Judicial.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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El Gobierno Nacional anunció la creación inmediata del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, una nueva estrategia con la que busca desarticular las estructuras criminales dedicadas a este delito y fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional.

La medida fue oficializada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante la alocución presidencial, en la que ordenó poner en marcha esta ofensiva para enfrentar la extorsión como una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones ilegales.

¿Quiénes integrarán el Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión?

De acuerdo con De La Espriella, esta nueva fuerza operativa reunirá las capacidades tácticas y estratégicas del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Además, el trabajo se realizará, en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de fortalecer las labores de inteligencia, investigación criminal y despliegue operativo.

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Así funcionará la ofensiva contra la extorsión

La directriz presidencial establece que el Bloque tendrá como objetivo identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de extorsionar a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en diferentes regiones del país.

Asimismo, el Gobierno señaló que la estrategia tendrá una coordinación permanente y estará sometida a una evaluación constante de resultados para medir su efectividad frente a las estructuras criminales.

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Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, aseguró Abelardo De La Espriella.

La administración nacional aseguró que la extorsión será enfrentada con máxima firmeza al considerar que representa una amenaza directa contra la seguridad, el trabajo y el patrimonio de los colombianos.

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