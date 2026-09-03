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03 sep 2026 Actualizado 00:34

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Política

Viviane Morales presentó su renuncia como MinEducación: Ilva Myriam Hoyos será su reemplazo

La nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, fue designada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Viviane Morales e Ilva Myriam Hoyos.

Viviane Morales e Ilva Myriam Hoyos.

Viviane Morales e Ilva Myriam Hoyos.
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A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la ministra de Educación, Viviane Morales, renunció a su cargo y que, en su reemplazo, fue designada Ilva Myriam Hoyos.

Lea más: ¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación designada tras renuncia de Viviane Morales?

En su mensaje, el mandatario destacó el perfil de Hoyos por “el talante, la fortaleza, la honradez y la firme defensa de los valores la preceden”. En ese sentido, aseguró que está “seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

Además, se despidió de Viviane Morales, revelando que tuvo que dejar su cargo para atender asuntos personales: “Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”.

El mandatario también agradeció su labor al frente de esta cartera: “Se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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