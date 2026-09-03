Viviane Morales presentó su renuncia como MinEducación: Ilva Myriam Hoyos será su reemplazo

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la ministra de Educación, Viviane Morales, renunció a su cargo y que, en su reemplazo, fue designada Ilva Myriam Hoyos.

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En su mensaje, el mandatario destacó el perfil de Hoyos por “el talante, la fortaleza, la honradez y la firme defensa de los valores la preceden”. En ese sentido, aseguró que está “seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

Además, se despidió de Viviane Morales, revelando que tuvo que dejar su cargo para atender asuntos personales: “Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”.

El mandatario también agradeció su labor al frente de esta cartera: “Se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”.

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