De la polémica por la “privatización”: Viviane Morales ratifica apoyo a la universidad pública

La ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, asumió este lunes la Presidencia del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y, en su primera sesión al frente de este órgano, dejó un mensaje que cobra especial relevancia por las discusiones que ha protagonizado desde su llegada al Ministerio: la universidad pública y la gratuidad seguirán siendo prioridades del Gobierno.

“La universidad pública es un elemento fundamental de la democracia en Colombia”, aseguró Morales, quien reconoció que el país atraviesa una etapa de restricciones, pero afirmó que el Gobierno está comprometido con mantener los ingresos de las universidades públicas y con garantizar la gratuidad para quienes más la necesitan.

Un mensaje que llega después de una fuerte polémica

La declaración se conoce pocos días después de que la ministra tuviera que salir a defender un proyecto de decreto del Ministerio de Educación que generó un fuerte debate por la posibilidad de que entidades privadas y organizaciones religiosas participen en la administración y apoyo de colegios oficiales.

Sectores críticos advirtieron que la propuesta podía profundizar la participación privada en la educación pública y hablaron de un riesgo de privatización. Morales rechazó esa interpretación y sostuvo que los establecimientos seguirían siendo oficiales, bajo responsabilidad, control y vigilancia de las entidades territoriales.

Ese antecedente le da un peso particular a sus palabras ahora desde la Universidad Nacional, la principal institución pública de educación superior del país.

¿Qué significa para los estudiantes?

Por ahora, no se anunció un nuevo programa ni un cambio en las condiciones de la gratuidad. Lo que hizo la ministra fue ratificar que la política continuará dentro de las prioridades del Gobierno, al igual que la financiación de las universidades públicas.

El reto estará en cómo ese compromiso se traduce en los recursos que reciban las instituciones y en la continuidad de los mecanismos que permiten cubrir la matrícula de los estudiantes beneficiarios.

Morales también defendió el papel de la Universidad Nacional como un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes corrientes de pensamiento. Su primera sesión como presidenta del CSU se extendió durante cerca de siete horas y abordó, entre otros asuntos, la reforma del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como un balance de la respuesta de la Universidad frente al reciente terremoto.

Gobierno y Universidad Nacional buscan trabajar juntos

Otro de los mensajes de la jornada fue la intención de fortalecer la relación entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional.

El rector José Ismael Peña Reyes aseguró que la institución seguirá siendo una aliada del sistema educativo nacional y del Ministerio, independientemente de los cambios de Gobierno o de las diferencias políticas e ideológicas.

Desde la Universidad señalaron como objetivos comunes el fortalecimiento de la educación de calidad, la innovación y la cultura, así como la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y compromiso con el país.

La idea planteada por la Rectoría es que el sistema educativo trabaje de manera articulada desde la primera infancia hasta la educación superior y el aprendizaje durante toda la vida.

La nueva etapa de Morales en la educación

La ministra llega a la conducción del Consejo Superior de la UNAL, desde la Presidencia del máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, tendrá que llevar a la práctica una de las definiciones que acaba de reiterar: defender la financiación de la universidad pública y mantener la gratuidad como una de las prioridades del Gobierno, que cabe decir, causa distintas opiones y preocupaciones, en medio de las restricciones presupuestales que ella misma reconoce.

La discusión, por tanto, no termina con el anuncio. El verdadero pulso estará en cómo se financiará la educación pública y qué decisiones tomará el Gobierno para garantizar que ese compromiso se traduzca en recursos y acceso para los estudiantes.