Más de 400 quioscos del IPES para vendedores ambulantes han sido vandalizados en Bogotá

Más de la mitad de los 603 quioscos del IPES están afectados por grafitis, publicidad no autorizada o robo de puertas, mientras vendedores informales esperan acceder a estos espacios como herramienta para su trabajo.

Actualmente, se reportan 450 quioscos afectados por grafitis, 347 con publicidad instalada por terceros y 67 con daños relacionados con la violación o hurto de puertas.

“Mientras muchas personas esperan una oportunidad para trabajar, otros deciden dañar los espacios creados precisamente para generar esas oportunidades. Un quiosco no es simplemente una estructura: puede representar el sustento de una familia. Por eso, vandalizar no es solo atacar un bien público, es destruir una oportunidad que alguien más necesita. Bogotá es nuestra casa y cuidar lo público también significa respetar las oportunidades de quienes más las requieren”, dijo Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social.

Ante este panorama, el IPES adelanta acciones concretas: recuperación y limpieza de las estructuras afectadas, atención a las afectaciones ocasionadas por terceros, activación de pólizas cuando existen daños funcionales, seguimiento y verificación de los quioscos, y continuidad de los procesos administrativos para su asignación.

El proceso de asignación de quioscos

Para que una persona pueda acceder a este espacio deben adelantarse procesos administrativos relacionados con los potenciales beneficiarios y con las condiciones jurídicas y administrativas de cada estructura, es decir, es un proceso personalizado que lleva consigo un análisis