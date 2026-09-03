Rescatan a niña en aparente estado de abandono en el sur de Bogotá

Tras el llamado de la comunidad a las autoridades, fue posible rescatar a una niña en el barrio La Victoria, quien al parecer se encontraba en situación de abandono.

Al atender el motivo de Policía, los uniformados constataron la situación al escuchar a la menor llorando y pidiendo ayuda desde una habitación ubicada en un tercer piso, en horas de la madrugada. Tras verificar el lugar, se evidenció que la niña se encontraba completamente sola. Según la información, la mamá habría salido de la residencia, al parecer en compañía de unas amistades, dejándola sin supervisión de un adulto responsable.

Con el fin de garantizar su integridad, las autoridades aseguraron la vivienda y activar de inmediato la ruta de atención integral. Priorizando su bienestar, la niña fue trasladada y dejada a disposición de la autoridad competente, donde se adelantará el respectivo proceso para la verificación y el restablecimiento de sus derechos.

Cabe resaltar que la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en lo corrido del año ha realizado el rescate de 73 niños y adolescentes.