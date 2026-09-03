Julión Álvarez es el primer artista confirmado del “Órale Wey Fest Mexa 2026” en Bogotá (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El festival que se convirtió en fenómeno desde su primera edición comienza a revelar su cartel para este 2026.

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El Órale Wey Fest Mexa, es el festival que en diciembre de 2025 agotó toda su boletería en menos de dos horas y confirmó la fuerza que tiene la música regional mexicana en Colombia.

Ahora, el festival regresa a Bogotá y comienza a revelar, uno a uno, los artistas que harán parte de su segunda edición. Julión Álvarez es el primer gran nombre.

Julión Álvarez:

Con una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, Julión Álvarez llegará al Órale Wey Fest Mexa 2026 para hacer parte de una noche que reunirá en un mismo escenario a grandes exponentes del género y a miles de seguidores de la música mexicana.

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Cartel del festival:

El cartel de Órale Wey Fest Mexa 2026 será revelado progresivamente, por lo que durante las próximas semanas se conocerán nuevos artistas que se sumarán a esta segunda edición. La organización prepara un line up de gran nivel que busca superar la experiencia presentada en 2025 y continuar consolidando al festival como uno de los encuentros más importantes de la música regional mexicana en Colombia.

Más que un concierto, Órale Wey Fest Mexa propone una experiencia alrededor de la música y la cultura mexicana, integrando diferentes elementos que hacen de este festival una celebración que va más allá del escenario.

Después de una primera edición que agotó su boletería en menos de dos horas, la expectativa alrededor del regreso del festival ya comienza a crecer. La edición 2026 todavía no sale a la venta, por lo que próximamente se anunciarán las fechas y condiciones de venta de boletería.

Con Julión Álvarez como primer artista confirmado y nuevos nombres por anunciar, Órale Wey Fest Mexa 2026 comienza a revelar lo que será una de las grandes celebraciones de la música regional mexicana en Bogotá.

¿Cuándo y dónde será el evento?:

El Órale Way Fest Mexa 2026 está confirmado para el próximo 12 de diciembre en el Estadio Vive Claro.

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