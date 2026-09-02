Bad Bunny gana fallo clave en demanda por derechos de autor sobre el reguetón

Bad Bunny consiguió una importante victoria judicial en una extensa disputa por los derechos de autor del dembow, uno de los ritmos principales del reguetón. El juez federal André Birotte Jr. decidió reconsiderar su fallo anterior y desestimó gran parte de la demanda presentada contra el artista y otros exponentes del género.

El caso fue presentado en el año 2021 por los productores jamaicanos Steely & Clevie, quienes aseguraban tener derechos sobre elementos del ritmo utilizado en numerosas canciones de reguetón. La demanda alcanzaba a más de 150 artistas, entre ellos Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee, Drake y Luis Fonsi, y señalaba cerca de 2.000 canciones.

En el mes de julio, el juez había considerado que un jurado debía decidir si el patrón rítmico podía estar protegido por derechos de autor correspondientemente. Sin embargo, ahora cambió su decisión después de analizar nuevamente los argumentos de los abogados de Bad Bunny.

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El tribunal concluyó que los demandantes no identificaron una sola canción que contuviera todos los elementos musicales que buscaban proteger. Según el juez, no es posible construir una obra protegida reuniendo elementos tomados de diferentes canciones.

El fallo representa una gran victoria para Bad Bunny y los demás artistas demandados, aunque todavía quedan algunos reclamos relacionados con el supuesto uso directo de grabaciones de Steely & Clevie.