Gian Marco sorprende con ‘Dime Qué Más’, su nueva apuesta por la salsa

El cantautor peruano Gian Marco continúa explorando nuevos sonidos y ahora presenta “Dime Qué Más”, el segundo sencillo de su próximo álbum, “Bajo la Manga”, que llegará en octubre.

La canción aparece después de “Nunca Más”, primer adelanto del proyecto que ya supera los 2 millones de reproducciones en YouTube y que permitió conocer parte de la nueva propuesta musical del artista.

Ampliar Cerrar

Con “Dime Qué Más”, Gian Marco se acerca nuevamente a la salsa y los sonidos tropicales, pero manteniendo la sensibilidad que ha marcado sus más de tres décadas de trayectoria como cantante y compositor.

El tema combina ritmo, emoción y una historia cercana, elementos que hacen parte de la identidad musical del peruano, quien cuenta con tres Latin Grammy y un repertorio que ha sido interpretado por diferentes generaciones de artistas y seguidores de la música en español.

“Bajo la Manga” representa una nueva etapa para Gian Marco y, poco a poco, el cantante ha comenzado a revelar las canciones que harán parte del disco. La propuesta también ha generado expectativa entre los seguidores de la salsa, especialmente por la decisión del artista de explorar este género desde su propia identidad musical.

Más información Arelys Henao logra sold out en el Movistar Arena y celebra 30 años de carrera

Con “Dime Qué Más”, Gian Marco suma una nueva pieza al álbum y prepara el camino para su lanzamiento completo en octubre.

La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales de música.