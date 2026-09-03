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03 sep 2026 Actualizado 19:26

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La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelantó de nuevo. ¿Cuándo saldrá de la cárcel?

La fecha de liberación se adelantó del 20 al 5 de febrero de 2028, según la Oficina de Prisiones.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 01: Sean &quot;Diddy&quot; Combs attends the 2nd Annual The Black Ball: Quality Control&#039;s CEO Pierre &quot;Pee&quot; Thomas Birthday Celebration at Fox Theater on June 01, 2022 in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 01: Sean "Diddy" Combs attends the 2nd Annual The Black Ball: Quality Control's CEO Pierre "Pee" Thomas Birthday Celebration at Fox Theater on June 01, 2022 in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images) / Paras Griffin

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 01: Sean &quot;Diddy&quot; Combs attends the 2nd Annual The Black Ball: Quality Control&#039;s CEO Pierre &quot;Pee&quot; Thomas Birthday Celebration at Fox Theater on June 01, 2022 in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)
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Este jueves se conoció que la fecha de liberación del rapero, productor, ejecutivo discográfico y actor estadounidense Sean “Diddy” Combs ha sido adelantada nuevamente.

¿Cuál es la nueva fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs?

La fecha de liberación se adelantó del 20 al 5 de febrero de 2028, según la Oficina de Prisiones.

Lea también: Alex Van Halen, baterista de la banda de rock Van Halen, fue nombrado caballero en los Países Bajos

¿Desde cuándo cumple su condena y por qué cargos fue sentenciado?

Combs cumple desde octubre de 2025 una condena en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser declarado culpable el 5 de mayo del mismo año de dos cargos por transporte para la prostitución.

El 3 de octubre de 2025 fue sentenciado a 50 meses en prisión.

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¿De qué cargos fue absuelto?

Fue absuelto de otros cargos: trata de personas con fines sexuales y crimen organizado.

Se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza en tres ocasiones.

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