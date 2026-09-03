La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelantó de nuevo. ¿Cuándo saldrá de la cárcel?
La fecha de liberación se adelantó del 20 al 5 de febrero de 2028, según la Oficina de Prisiones.
Este jueves se conoció que la fecha de liberación del rapero, productor, ejecutivo discográfico y actor estadounidense Sean “Diddy” Combs ha sido adelantada nuevamente.
¿Cuál es la nueva fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs?
La fecha de liberación se adelantó del 20 al 5 de febrero de 2028, según la Oficina de Prisiones.
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¿Desde cuándo cumple su condena y por qué cargos fue sentenciado?
Combs cumple desde octubre de 2025 una condena en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser declarado culpable el 5 de mayo del mismo año de dos cargos por transporte para la prostitución.
El 3 de octubre de 2025 fue sentenciado a 50 meses en prisión.
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¿De qué cargos fue absuelto?
Fue absuelto de otros cargos: trata de personas con fines sexuales y crimen organizado.
Se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza en tres ocasiones.