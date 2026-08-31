El cantautor argentino Coti, reconocido por el éxito “Nada de esto fue un error”, regresa a Colombia

Este lunes se anunció el regreso del cantautor y músico argentino Coti a Colombia.

Coti se presentará el martes 3 de noviembre de 2026 en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

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Composiciones

A finales de los 90, Coti escribió canciones para Andrés Calamaro, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Natalia Oreiro, Los Enanitos Verdes, Diego Torres y Alejandro Lerner.

Carrera solista

Al emprender su carrera en solitario, lanzó su primer álbum, ‘Coti’, en España, obteniendo suficiente difusión con el sencillo “Antes que ver el sol”, que le aseguró un lugar como telonero en la parada española de la gira de Shakira de 2003, ‘El Tour de la Magosta’.

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Colaboraciones

Fue coautor de canciones en el álbum ‘Sí’ de Julieta Venegas, ganador del Latin Grammy, y en el álbum ‘Limón y Sal’, también ganador del Grammy y del Latin Grammy.

Coti también es muy recordado por su colaboración en “Nada fue un error” con las mexicanas Julieta Venegas y Paulina Rubio.