Maluma volvió al colegio y enseñó emprendimiento a niños de segundo grado

Maluma cambió por un momento los escenarios por un salón de clases. El cantante colombiano participó en el programa ‘Celebrity Substitute’, donde se convirtió en profesor sustituto de un grupo de estudiantes de segundo grado en una escuela primaria de Spanish Harlem, en Nueva York.

Durante el episodio, el artista habló con los niños sobre emprendimiento y negocios, pero también compartió una historia personal que llamó la atención: contó que comenzó a hacer negocios cuando tenía apenas 15 o 16 años.

Maluma recordó que en esa época había algunos compañeros que no llevaban almuerzo al colegio. Por eso, junto a su mamá, comenzó a preparar sándwiches para venderlos en la escuela.

“Realmente necesitaba el dinero”, contó el cantante al recordar aquella primera experiencia como emprendedor.

Con esa experiencia como punto de partida, Maluma ayudó a los estudiantes a crear sus propios negocios, desarrollar sus ideas y participar en una competencia de presentaciones.

La jornada también tuvo momentos más divertidos. Los niños le hicieron preguntas al artista y hasta bailaron uno de sus éxitos, “Corazón”, canción que Maluma lanzó en 2018.

“Ser un niño de nuevo es uno de los mejores momentos de mi vida”, expresó el cantante durante la actividad.

Además de su carrera musical, Maluma ha desarrollado diferentes proyectos empresariales, entre ellos negocios relacionados con restaurantes y la crianza de caballos en Colombia.

El episodio muestra una faceta diferente del artista, quien decidió compartir con los niños parte de las experiencias que tuvo antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música latina.