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03 sep 2026 Actualizado 17:13

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Josi Cuen lanza “Nuestro Secreto”, su nuevo sencillo de regional mexicano

El artista mexicano presenta una canción que combina la banda sinaloense con el sonido del saxofón y ya está disponible en plataformas digitales.

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 18: Singer Josi Cuen attends a press conference during a press conference at Auditorio Nacional on February 18, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 18: Singer Josi Cuen attends a press conference during a press conference at Auditorio Nacional on February 18, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images) / ObturadorMX

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 18: Singer Josi Cuen attends a press conference during a press conference at Auditorio Nacional on February 18, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images)
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Josi Cuen continúa fortaleciendo su carrera como solista con el lanzamiento de “Nuestro Secreto”, una canción que cuenta la historia de una relación que se vive en silencio y que está marcada por la complicidad y los sentimientos.

El nuevo sencillo fue compuesto por Alfonso de la Cruz, conocido como “El Pecas”, junto a Dany Pérez, quienes estuvieron detrás de la letra que Josi Cuen llevó a su propio estilo con una interpretación cargada de fuerza y sentimiento.

En la parte musical, “Nuestro Secreto” mezcla la esencia de la banda sinaloense con el sonido del saxofón, una combinación que le da un toque diferente al tema y mantiene presente la identidad del regional mexicano.

La canción ya está disponible en las plataformas digitales, mientras que su video oficial puede encontrarse en el canal de YouTube de Josi Cuen. El lanzamiento también llegó de manera simultánea a estaciones de radio de México, Estados Unidos, Centroamérica y Colombia.

Este estreno llega mientras el cantante continúa trabajando en diferentes proyectos de su carrera. Además, Josi Cuen prepara nuevas presentaciones junto a Jorge Medina como parte de su proyecto “JUNTOS”, con varias fechas programadas durante septiembre en el Auditorio Nacional de México.

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Con “Nuestro Secreto”, Josi Cuen suma una nueva canción a su etapa como solista y mantiene su apuesta por sonidos representativos del regional mexicano.

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