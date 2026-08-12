Vive Claro centro de acopio oficial del Gobierno Nacional para recepción de ayudas por el terremoto

Colombia

Con esta acción, OCESA y Vive Claro ratifican su compromiso con Colombia, poniendo el Pabellón de Vive Claro y su capacidad logística al servicio de una operación nacional que permitirá al Gobierno Nacional distribuir ayudas humanitarias hacia las familias y comunidades afectadas.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, distintas organizaciones estatales, públicas y privadas se han sumado al mensaje solidario de brindar ayudas y suministros de emergencia, para atender prontamente a los afectados.

Atendiendo el llamado del Gobierno Nacional, liderado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, OCESA y Vive Claro habilitan el Pabellón del recinto como centro nacional de acopio para la recepción, clasificación y despacho de ayudas destinadas a las comunidades damnificadas.

Lea también: Más de 40 centros comerciales en Bogotá se convierten en puntos de acopio de ayudas humanitarias

El ingreso para la entrega de donaciones

Empresas, camiones, vehículos de gran formato y logística institucional o del Ejército: el ingreso será por la Puerta 4, calle 53 con carrera 60.

Voluntarios: en la Puerta 10, donde deberán realizar el proceso de acreditación y registro de datos establecido para garantizar la seguridad y organización de la operación, pueden asistir personas mayores de 16 años y sin mascotas.

Dentro de los insumos de donación que serán recibidos, se priorizará el suministro de agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, colchonetas, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

Las donaciones recibidas serán organizadas en el Pabellón de Vive Claro y posteriormente canalizadas y distribuidas por el Gobierno Nacional hacia las poblaciones más afectadas.

Le puede interesar: Bogotá habilita seis puntos de donación para ayudar a damnificados por el terremoto en Colombia