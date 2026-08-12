Vive Claro centro de acopio oficial del Gobierno Nacional para recepción de ayudas por el terremoto
La recepción de ayudas estará habilitada hasta el 31 de agosto del 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde
Colombia
Con esta acción, OCESA y Vive Claro ratifican su compromiso con Colombia, poniendo el Pabellón de Vive Claro y su capacidad logística al servicio de una operación nacional que permitirá al Gobierno Nacional distribuir ayudas humanitarias hacia las familias y comunidades afectadas.
Tras el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, distintas organizaciones estatales, públicas y privadas se han sumado al mensaje solidario de brindar ayudas y suministros de emergencia, para atender prontamente a los afectados.
Atendiendo el llamado del Gobierno Nacional, liderado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, OCESA y Vive Claro habilitan el Pabellón del recinto como centro nacional de acopio para la recepción, clasificación y despacho de ayudas destinadas a las comunidades damnificadas.
Lea también: Más de 40 centros comerciales en Bogotá se convierten en puntos de acopio de ayudas humanitarias
El ingreso para la entrega de donaciones
Empresas, camiones, vehículos de gran formato y logística institucional o del Ejército: el ingreso será por la Puerta 4, calle 53 con carrera 60.
Voluntarios: en la Puerta 10, donde deberán realizar el proceso de acreditación y registro de datos establecido para garantizar la seguridad y organización de la operación, pueden asistir personas mayores de 16 años y sin mascotas.
Dentro de los insumos de donación que serán recibidos, se priorizará el suministro de agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, colchonetas, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.
Las donaciones recibidas serán organizadas en el Pabellón de Vive Claro y posteriormente canalizadas y distribuidas por el Gobierno Nacional hacia las poblaciones más afectadas.
Le puede interesar: Bogotá habilita seis puntos de donación para ayudar a damnificados por el terremoto en Colombia