El rapero Macklemore anuncia la gira “Free Palestine” tras ser expulsado como telonero de Ed Sheeran

El rapero estadounidense Macklemore ha anunciado la gira “Free Palestine”, con tres conciertos programados en Dublín, el 26 de octubre, en París, el 29 y en Londres, el 30.

¿Por qué Macklemore fue expulsado de la gira de Ed Sheeran?

La noticia llega después de que fuera apartado de la gira estadounidense de Ed Sheeran, en la que actuaba como telonero, tras pronunciar discursos a favor de la causa palestina, “Free Palestine”, en dos conciertos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿En qué consiste la gira “Free Palestine” de Macklemore?

La gira “Free Palestine” reunirá a Macklemore con artistas y amigos para una serie de actuaciones centradas en Palestina, con el objetivo de brindar ayuda humanitaria y apoyar al movimiento.

¿A dónde se destinará la ayuda recogida en la gira?

Además, toda la recaudación de los conciertos se destinará a las siguientes organizaciones: Anera, Glia, Gaza Soup Kitchen, Taawon, HEAL Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children’s Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestine Children’s Relief Fund y UNRWA USA.

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¿Cómo fue el anuncio de Macklemore?

“Si algo nos han demostrado estas últimas semanas, es que algo ha cambiado en los últimos tres años. Ha habido un despertar colectivo en torno a la liberación de Palestina, al poder de los multimillonarios que intentan censurar ese llamamiento y a lo que esperamos de los artistas en este momento”, escribió Macklemore en un comunicado en Instagram al anunciar la gira.

“Estamos en 2026. Mantenerse al margen de la política durante un genocidio ya no sirve. La gente pide a los artistas que den un paso al frente, que se informen y que se unan a la comunidad. Que utilicen el escenario para algo más que entretener. Que planten cara cuando la reivindicación de una Palestina libre se topa con intentos de silenciarla... Lo que me ha sucedido trasciende a un solo artista o a un solo escenario. Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces tienen permiso para subir al escenario y cuáles resultan demasiado peligrosas para ser escuchadas, todos deberíamos prestar atención, continuó.

¿Qué hizo tras ser expulsado de la gira de Sheeran?

Tras ser excluido de la gira de Ed Sheeran, Macklemore anunció que donaría la totalidad del millón de dólares que había ganado a organizaciones que apoyan a Palestina.

El rapero afirmó que fue apartado de la gira después de que Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium, se negó a permitirle actuar en el estadio debido a su apoyo abierto a Palestina.

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Al parecer, Kraft estaba instando a otros propietarios de estadios a vetar también a Macklemore, lo que obligó a los promotores de la gira a prescindir del rapero.

¿Qué dijo Robert Kraft?

Kraft respondió alegando que tanto él como Sheeran donarían 2 millones de dólares cada uno para “ayudar en la región a combatir esta crisis humanitaria”, aunque no se especificaron las organizaciones destinatarias.

¿Qué respondió Ed Sheeran en su último concierto?

En su concierto del 19 de septiembre, el primero que Sheeran ofrecía desde que Macklemore fue apartado de la gira y tras haber sido criticado por guardar silencio, el cantante declaró al público: “Esta es una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto”.

“Lo ocurrido en Israel y en el festival de música Nova el 7 de octubre fue espantoso y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que sucede en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nuestros corazones se rompen ante la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles, incluidas las de niños, y no podemos pasar por alto la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania”, afirmó la estrella británica.