Cayó cargamento de 625 kilos de marihuana en Florida, Valle: conductor fue capturado

Las autoridades incautaron 625 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular en zona rural del municipio de Florida, Valle del Cauca. En el operativo fue capturado en flagrancia el conductor del automotor.

El procedimiento se desarrolló en la vereda La Lindoza, donde tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 3 realizaban labores de control sobre la vía. Al hacer la señal de pare a un vehículo particular, los militares inspeccionaron su interior y encontraron 1.250 paquetes de marihuana debidamente embalados para su transporte.

Según las autoridades, el cargamento tenía un peso de 625 kilos y un valor estimado de 2.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

La droga incautada y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial.

El coronel Pedro Ariel Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 3 “Agustín Codazzi”, aseguró que con este resultado se golpean las finanzas del narcotráfico y se debilitan las estructuras criminales que delinquen en el suroccidente del país.

Según el Ejército, en lo corrido de este año han incautado más de 2,5 toneladas de marihuana en el departamento del Valle del Cauca.