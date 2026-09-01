En La Pintada incautaron 486 kg de marihuana en un carro que evadió un puesto de control

La Pintada- Antioiquia

En la vía La Pintada-Cauyá, sector Chirapoto, la Policía Antioquia incautó un millonario cargamento de marihuana que era transportado en un vehículo de transporte público que fue abandonado ante la presión de las autoridades.

Según el reporte del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, en la vía mencionada la seccional de Tránsito y Carreteras instaló un puesto de control en el que le hicieron el pare a un automóvil que hizo caso omiso y emprendió la huida; de inmediato se inició la persecución y el conductor dejó el automotor abandonado.

“Aquí se presenta la incautación de 482 kilos de marihuana. Eso venía en 858 paquetes que fueron hallados al interior de un vehículo. Este cargamento está avalado en aproximadamente 168 millones de pesos. Esta sustancia estaba siendo transportada mediante la modalidad de kamikaze. ¿Qué quiere decir esto? En un automóvil Nissan, una persona a gran velocidad permite evadir los controles de policía”, explicó el oficial.

Al parecer, el conductor logró huir lanzándose por una zona boscosa a orillas del río Cauca. En cuanto al vehículo, se informa que las placas estaban alteradas.