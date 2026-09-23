Cancillería aclara que persona nombrada en proceso de Fiscalía, no tiene vínculo con la entidad

A través de un comunicado, la Cancillería aclaró que la persona mencionada en el caso del grupo delincuencial denominado “Apócrifo”, no es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni tiene ningún vínculo laboral o contractual con el Fondo Rotatorio y el nuevo modelo de pasaportes.

El Gobierno aseguró que la mujer está vinculada a la Gobernación del Huila, que en el marco del convenio, se encarga de administrar el personal de la oficina territorial de pasaportes.