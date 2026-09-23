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23 sep 2026 Actualizado 23:54

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Política

Cancillería aclara que persona nombrada en proceso de Fiscalía, no tiene vínculo con la entidad

Se trata de la persona mencionada en el caso del grupo delincuencial denominado “Apócrifo”.

Cancilleria de Colombia. Foto: Colprensa

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A través de un comunicado, la Cancillería aclaró que la persona mencionada en el caso del grupo delincuencial denominado “Apócrifo”, no es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni tiene ningún vínculo laboral o contractual con el Fondo Rotatorio y el nuevo modelo de pasaportes.

El Gobierno aseguró que la mujer está vinculada a la Gobernación del Huila, que en el marco del convenio, se encarga de administrar el personal de la oficina territorial de pasaportes.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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