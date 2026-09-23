Presidente del Senado se disculpó por actos religiosos en posesión presidencial de De la Espriella

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió disculpas por el acto religioso en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, esto por la orden de un juzgado.

Es de recordar que un fallo de tutela, proferido el 26 de agosto de 2026, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, le ordenaba ofrecer disculpas públicas por la realización de un acto católico-cristiano.

De acuerdo con el juez, estos actos desconocieron el deber de neutralidad religiosa que deben mantener las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas.

“Ofrezco disculpas al pueblo colombiano. Asimismo, manifiesto que en los actos oficiales en los que se representa el Congreso, se garantiza la neutralidad religiosa del estado”, dijo en medio de la plenaria de este miércoles, 23 de septiembre.

Es de recordar que en cumplimiento del fallo, ya se había disculpado también el presidente Abelardo de la Espriella en medio de una alocución presidencial.