Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en el Medellín: esto dijo Amaranto Perea sobre su lesión

Independiente Medellín continúa con paso firme en la Liga Colombiana 2026-2. En el cierre de la undécima fecha del campeonato, el cuadro antioqueño le remontó por 2-1 a Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot y quedó a tan solo 2 puntos del líder América de Cali.

Aunque Andrés Rentería se encargó de abrir la cuenta sobre los 25 minutos, esto tras una polémica pena máxima sancionada por Andrés Rojas, el dueño de casa logró dar vuelta al resultado con anotaciones de Agustín Martegani (32′) y John Montaño (71′).

Claro está que la alegría no fue completa, debido a que previo al cierre de la primera mitad, Juan Fernando Quintero sufrió un problema muscular que le impidió seguir jugando con normalidad y al minuto 41 terminó siendo sustituido por Yony González.

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Esto dijo Amaranto Perea sobre la lesión de Juanfer Quintero

Durante la conferencia de prensa posterior al partido liguero, Luis Amaranto Perea manifestó ante los medios de comunicación su preocupación por el estado de Juan Fernando Quintero y confesó que seguramente sea baja para el duelo del fin de semana frente al Junior de Barranquilla.

“No nos queremos adelantar, pero sí estamos preocupados. Esperemos que sea solo el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido, aunque uno ahora ya no sabe, porque con Fabra en su momento parecía que estaba para dentro de 2-3 meses y está evolucionando bastante bien. Esperemos que no sea tanto y Juanfer pronto vuelva a estar con nosotros”, sentenció el entrenador.

Justamente, el partido ante los atlanticenses será el próximo sábado 26 de septiembre en el Roberto Meléndez, a partir de las 8:20 de la noche.

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