SportBusiness reveló detalles de la propuesta que competirá por derechos de TV del FPC

La fuente independiente más fiable de valores y acuerdos de derechos de medios a nivel mundial SportBusiness, dio detalles sobre la propuesta que los 36 clubes del FPC aceptaron el pasado 21 de septiembre en Asamblea, por los derechos de transmisión de televisión de 2027 a 2030, luego de haber revisado y analizado otras alternativas. Sin embargo esta fue “la más atractiva, clara y transparente”.

Después de que Go Sports desmintiera su participación en la propuesta para quedarse con los derechos de TV del FPC por los próximos cuatro años, apareció SportBusiness para revelar que Dimayor seleccionó como oferta preferente la hecha por el grupo que lidera Mauricio Correa, quien fuera ejecutivo de Mediapro Colombia.

Según el reporte, El grupo de Correa presentó una oferta, “íntegramente en efectivo de 90 millones de dólares por temporada por los derechos de las cinco propiedades que conforman el portafolio de la Dimayor”, que son la Liga BetPlay, Liga Femenina, Torneo de la B, Copa BetPlay y Superliga.

¿Por qué esta propuesta convenció a los 36 clubes?

Según el informe, el grupo presentó propuestas relacionadas con la producción audiovisual y con inversiones en infraestructura de transmisión. La oferta representa un incremento del 50% respecto a los cerca de 60 millones de dólares que tiene pactados actualmente Dimayor con Win Sports, quien tiene 60 días (a partir del pasado 21 de septiembre) para igualar la oferta de 90 M USD.

“Nunca antes en la historia del fútbol colombiano habíamos llevado a cabo un proceso tan limpio, claro y confiable”, le dijo una fuente cercana a lo que pasó en la Asamblea del pasado lunes a SportBusiness.

La decisión se tomó después de que los 36 clubes evaluaran otras “manifestaciones de interés” que incluso contemplaban servicio propio de streaming directo al consumidor, acuerdo independiente con Youtube. Afirman que, se recibieron consultas por parte de ESPN, DAZN, Amazon, FOX, el canal de YT CazéTV de Brasil y tres agencias: Sportfive, Infront e IMG.

¿Qué ofrece la oferta del grupo de Mauricio Correa?

La principal razón que atribuyen es que fue la única que incluyó las cinco competencias que se desarrollan en Dimayor año tras año y que se traducen en más de mil partidos, además de también estar encargada de la comercialización internacional de derechos.

La intención es realizar una fuerte inversión tecnológica para actualizar el VAR y otros sistemas, además de centralizar y modernizar la producción audiovisual de los estadios en los que se disputa la Liga BetPlay. Esta centralización a nivel de producción sería mucho menos costosa que la que ocurre con una tradicional realizada desde el mismo estadio.

Según otra fuente que consultó el medio mencionado, los beneficios que entregará dicha propuesta se mantendrán más allá de la vigencia del contrato.

Así sería la estrategia de distribución

Se lanzaría una nueva plataforma digital (una app) que tendría los partidos en vivo y bajo demanda. Además de contenidos complementarios para convertirse en el principal canal de acceso a todas las competiciones del FPC.

También contempla tener un número determinado de partidos para que vayan por televisión abierta. La Liga Femenina es algo que también buscarían potenciar a nivel de exposición con el desarrollo de un “esquema específico de licenciamiento de derechos para establecimientos comerciales”.

Respaldo económico y tecnológico

El grupo tendría respaldo de entidades financieras, garantías bancarias y además incorporaría una compañía con experiencia en streaming para contar con la infraestructura tecnológica y los servicios back-end de la nueva plataforma (componentes de software en servidores que gestionan la lógica, bases de datos, seguridad y autenticación de una aplicación sin que el usuario lo note directamente).

Pese a que la votación habría sido unánime por esta oferta. Habría algunos clubes que no estarían tan convencidos debido a que no se ha probado operativamente lo que ofrece el grupo de Correa y la próxima temporada arranca en el mes de enero. “Por supuesto que existe un riesgo (...) La app ni siquiera existe todavía y la nueva temporada comienza en enero”, le manifestó la fuente consultada a SportBusiness.