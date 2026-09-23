Titi Rodríguez tras triunfo sobre Santa Fe: “Si tenemos que defender como equipo chico, lo hacemos”

Andrés Steven Rodríguez durante el triunfo del Cali en Bogotá frente a a Santa Fe / Colprensa.

Andrés Steven Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, resaltó el trabajo del equipo vallecaucano tras el sufrido triunfo 0-1 ante Santa Fe en El Campín, en juego que dio apertura a la fecha 12 del fútbol colombiano. Titi valoró lo hecho por sus compañeros a lo largo de los 90 minutos.

Balance del partido

“Contento por lo que el equipo mostró, por lo que el equipo desde un principio quiso hacer, que fue tener el balón, el control del juego, por momentos lo hicimos muy bien. Obviamente ellos en su respuesta contragolpearon, contraatacaron, hicieron muchas tenencias. Es normal, son dos equipos grandes que quisieron mostrar su juego de la mejor manera, nosotros fuimos más efectivos y eso nos da la posibilidad de llevarnos los tres puntos de acá”.

Trabajo defensivo

“Al final es normal, ya un equipo que tira los centrales al ataque, que nos quiere someter a como dé lugar, obviamente nos tenemos que replegar, tampoco somos tontos de seguir expuestos a un contragolpe. Si tenemos que defender como equipo chico, lo hacemos, no tenemos problema”.

La jerarquía del equipo

“Hoy el equipo mostró la altura, la jerarquía que tiene un equipo grande. Nos bastó con el 1-0, un equipo grande tiene que ganar 1-0, medio-cero, como sea, sacar el resultado en la altura, donde sea, contra un equipo grande, hoy el equipo mostró muchas cosas buenas y nos quedamos con eso”.

¿La clave para la mejoría?

“Siempre teníamos el plan claro, siempre tuvimos en mente que esto iba a dar frutos. Fuimos muy pacientes, muy humildes cuando las cosas no estaban saliendo, nos arropamos entre nosotros que fue lo importante, a pesar de las críticas que son totalmente normales y aceptables de la hinchada”.

Pies en la tierra

“Ahora estamos disfrutando todos, cuerpo técnico, directivos, jugadores, hinchada que es lo más importante, por esta buena senda que traemos, la clave fue mantenernos fuertes en esos momentos críticos que tuvimos y disfrutar de esto. Estos tres triunfos en hilo nos tienen con mucha humildad, ante todo, no podemos tirar cohetes cuando estamos así, ni formamos una crisis, una pelotera cuando estábamos tan mal. Ahora que estamos bien es tener los pies sobre la tierra”.