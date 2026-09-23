Diego Novoa analizó su salida de Millonarios: “Me equivoqué, tuve un error grande y lo asumo”

Diego Novoa se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera luego de llegar en calidad de libre al Atlético Bucaramanga. Si bien desde que llegó ha tenido que esperar en el banco de suplentes ante el gran presente de Cristopher Fiermarín, se espera que el bogotano sea inicialista en los próximos partidos, ya que el uruguayo fue convocado por su selección para la fecha FIFA y no volverá hasta después del 7 de octubre.

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En diálogo con El VBar Caracol y AS Colombia, Novoa de 37 años, habló de su momento en el cuadro santandereano y el aporte que ha tenido. Asimismo, se refirió a lo que fue su paso por Millonarios, siendo autocrítico y entendiendo que su salida fue de la mano de algunos errores que tuvo.

“Ha sido una de las mejores épocas de mi vida, sumándole que soy hincha, logré cumplir el sueño de estar ahí, de jugar con Millonarios. Aprendí demasiado”, comenzó diciendo sobre su etapa de en el club Embajador, que fue desde enero de 2024 y terminó en julio de 2026, dejando un saldo de 55 partidos jugados.

Por su parte, reconoció que al trarse de un equipo grande, entiende la exigencia que representa, por lo que sabe que su salida se debió a los errores que tuvo.

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“La exigencia es al máximo y ahí se basó mucho el tema de mi no renovación. Soy consciente que me equivoqué, tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo. Me he considero un jugador que no quiere pasar de agache, sumando contrato sin tener un argumento sólido para estar ahí y entendí la decisión de ellos de no renovarme, porque me había equivocado y tenía que asumir mi error y la consecuencia de lo que eso conlleva en un equipo grande. Tengo el equilibrio mental que representa la posición, así que aprendizaje por montones”, agregó.

Diego Novoa y Hugo Rodallega / Getty Images / NurPhoto Ampliar Diego Novoa y Hugo Rodallega / Getty Images / NurPhoto Cerrar

Otras declaraciones de Diego Novoa

El gran presente de Diego Novoa: “Este equipo viene siendo muy sólido línea tras línea. Yo le atribuyó esto al trabajo, este equipo se entrena como compite y tiene muy buenos líderes, porque siempre dan el 100% desde sus entrenamientos hasta sus juegos”.

Su aporte desde el banco: “Afortunadamente tengo una carrera extensa y he vivido todos los momentos que se pueden vivir en el fútbol y eso juega un papel importante. Hay que tener mucha calma, mucha tranquilidad. Se transmite la experiencia que se tiene y ahora es aportarle todo eso a los muchachos. Este equipo parte de su solidez defensiva y hay que llegar a aportar”.

Tabla de la reclasificación de la Liga colombiana

El invicto de Bucaramanga: “Nosotros vamos día a día, juego tras juego y somos ambiciosos. Queremos entrar en la clasificación y seguir soñando. Hoy hablamos de clasificar en los ocho, es el primer paso”.

La cancha más complicada para atajar: “La cancha de Tunja, esa cancha siempre presentando irregularidades, que a veces se ve verde, pero no es plana, pero súmale el detalle de la iluminación, que es complejo”.

Las complicaciones del balón: “La cancha de Tunja, esa cancha siempre presentando irregularidades, que a veces se ve verde, pero no es plana, pero súmale el detalle de la iluminación, que es complejo”.