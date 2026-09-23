Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado en Millonarios para clásico ante Nacional

Millonarios visita a Atlético Nacional este jueves en el estadio Atanasio Girardot, en el clásico del fútbol colombiano, en juego válido por la fecha 12 del campeonato.

Por el lado del equipo capitalino, había gran expectativa en torno a la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien se encontraba habilitado para este compromiso, luego de que su sanción pendiente de la Copa Italia fuera autorizada a ser pagada en Copa Colombia.

Sin embargo, el extremo antioqueño no fue convocado para el compromiso de este jueves en Medellín, por lo que su debut con el cuadro Embajador se retrasará algunos días más.

“Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo”, informó Millonarios sobre Cuadrado, a través de sus redes sociales.

¿Cuándo pagará la sanción pendiente Cuadrado?

Tal y como lo había anticipado el técnico Alberto Gamero, Juan Guillermo Cuadrado pagará sus dos fechas pendientes en la Copa Colombia. La primera jornada la cumplirá el próximo sábado 3 de octubre, día en que Millonarios visitará a Barranquilla por los octavos de final de la Copa Colombia.

“No sé si me estoy adelantando. Millonarios hizo una petición y resultó favorable. Cuadrado cumplirá su sanción en Copa y no en Liga. La resolución nos llegó en la tarde noche del viernes”, comentó el técnico Alberto Gamero al final del triunfo 3-0 sobre Chicó el pasado fin de semana.

Novedades en la convocatoria

Entre los 20 jugadores convocados por Alberto Gamero para el clásico ante Nacional, se encuentran como novedades el regreso de Leonardo Castro, Jorge Arias y Samuel Martín.

Entretanto, no están en el grupo el delantero Rodrigo Contreras y el volante Mateo García, ambos por lesiones musculares. El brasileño Leonai Souza, quien ya trabaja a la par de sus compañeros, tampoco fue citado para el compromiso. Mientras que Carlos Darwin Quintero continúa en el proceso de su recuperación.