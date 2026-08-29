De La Espriella propondrá reducir multas de tránsito y frenar negocio de fotomultas: “menos abusos”

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Getty Images

Con el propósito de ponerle freno a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que presentará al Congreso, una serie de medidas que permitan frenar los monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente.

Lo primero propuesta será para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito, al considerar que una infracción debe tener una sanción proporcional y no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana.

La otra propuesta es para eliminar el requisito de la llamada “casa cárcel”, con el propósito de habilitar los Centros Integrales de Atención y ponerle freno a las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas.

También, planteará reducir en un 25 % el costo asociado a los cursos de conducción, eliminar costos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a 8 o 10 años.

Así mismo, va a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos.

¿Qué otras medidas planteará?

El presidente De La Espriella buscará también ponerle freno al negocio las fotomulas, endureciendo los controles para su autorización y estableciendo parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas.

Por otro lado, también van a revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

“No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar”, señaló.