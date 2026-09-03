Capturan a alias ‘Coty’, presunto cabecilla del Tren de Aragua que estaba en la lista OFAC

Se trata de Richard José Espinal Quintero, alias Coty, y Henderson Adrián Villarroel Luque, señalados cabecillas del grupo delincuencial trasnacional conocido como ‘Tren de Aragua’. Foto: Fiscalía.

Justicia

En un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Gaula de la Policía Nacional, fueron capturados los presuntos cabecillas de la organización criminal transnacional de El Tren de Aragua, en la ciudad de Manizales (Caldas).

Se trata de los ciudadanos venezolanos: Richard José Espinal Quintero, alias ‘Coty’, quien aparece en la lista OFAC de EE. UU., y Henderson Adrián Villarroel Luque. Ambos tenían circular roja de Interpol y son solicitados en extradición por delitos relacionados con narcotráfico.

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“El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol elevadas en contra de los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación internacional, alias ‘Coty’, quien estaba en la lista OFAC de EE. UU., sería el articulador principal del componente de narcotráfico. Tendría a su cargo la coordinación de los envíos de clorhidrato de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica con destino a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

Entretanto, la Fiscalía informó que Villarroel Luque “estaría a cargo de una estructura armada y de actividades asociadas a la obtención y tráfico de armamento para la organización ilegal”.

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Mientras se surten los trámites administrativos y diplomáticos para su extradición a territorio venezolano, quedaron a disposición de la Fiscalía.