Char: Villa Campestre, corredor universitario y Ciudad Mallorquín “vuelven a Barranquilla”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que el Distrito asumirá la administración y las inversiones en Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín, al asegurar que estos territorios “siempre le pertenecieron” a la capital del Atlántico.

Se trata de una territorio de 1.036 hectáreas de zonas límites con Puerto Colombia como Corredor Universitario, Villa Campestre, grandes universidades, colegios y centros comerciales.

El pronunciamiento se produjo luego de la reciente publicación del informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en medio del litigio limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.

“¡Barranquilla recupera los territorios que siempre le pertenecieron!”, escribió Char en sus redes sociales, donde aseguró que las dos sentencias del Consejo de Estado y el informe técnico del IGAC confirman que estos sectores hacen parte de Barranquilla.

Lea también: BID reúne en Barranquilla a alcaldes de América Latina para discutir transformación de ciudades

Durante su visita a Villa Campestre, el mandatario fue más allá y aseguró que el Distrito ya está habilitado para intervenir la zona con obras de infraestructura, alumbrado, parques, espacio público y acciones de seguridad.

“Todo lo que es el corredor universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín vuelven a Barranquilla”, afirmó Char, quien calificó la decisión como una “victoria de Barranquilla”.

El alcalde sostuvo además que anteriormente el Distrito no podía realizar inversiones en estos sectores porque, según su interpretación, pertenecían a Puerto Colombia. Ahora, dijo, podrá intervenir en obras como vías, parques, zonas verdes, escenarios deportivos, alumbrado e infraestructura educativa y de salud.

Char promete entrar “con todo” al sector

En su anuncio, Char aseguró que el Distrito llegará con todo su equipo de gobierno para atender las necesidades de estos sectores.

“Ya Barranquilla entra con todo su gobierno a hacer las obras y hacer la inversión que este sector está demandando”, manifestó.

Lea también: Liga de Usuarios pide derogar resolución de la CREG que penaliza el exceso en consumo de energía

El alcalde mencionó necesidades relacionadas con movilidad, parques, zonas verdes, iluminación y seguridad, y sostuvo que ahora sí existen condiciones para ejecutar esas inversiones.

El debate, por tanto, entra en una nueva etapa: mientras Char afirma que estos sectores “vuelven a Barranquilla” y anuncia inversiones inmediatas, representantes políticos y líderes comunitarios esperan que se precise el alcance jurídico del informe del IGAC y cuál será finalmente la decisión que adopte el Congreso frente al diferendo territorial.

¿Qué dice el Congreso?

La afirmación del alcalde contrasta con la explicación entregada por el representante a la Cámara Jaime Santamaría, quien pidió prudencia frente al alcance del informe del IGAC.

Santamaría señaló que el documento, de más de 400 páginas, fue radicado ante la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Senado, pero aclaró que no es vinculante ni constituye por sí mismo una decisión sobre los límites.

Lea también: Tecnoglass envía 500 ventanas para damnificados del terremoto del 10 de agosto en Buenaventura

Según explicó, las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara deberán estudiar el informe, escuchar a las partes y analizar los argumentos técnicos antes de avanzar en el trámite. La decisión definitiva, de acuerdo con el representante, estará en manos del Congreso y específicamente de la plenaria del Senado.

Por eso, Santamaría hizo un llamado a los alcaldes de Barranquilla y Puerto Colombia para manejar la controversia con altura y evitar que el proceso se convierta en una confrontación política.

Desde Villa Campestre hablan de abandono

Mientras se define jurídicamente el futuro del territorio, Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, aseguró que una parte importante de la comunidad ha expresado su interés en pertenecer a Barranquilla.

Cianci explicó que la posición de los habitantes está relacionada, principalmente, con lo que calificó como falta de presencia e inversión de la administración de Puerto Colombia.

El líder comunal sostuvo que Villa Campestre y el corredor universitario representan una fuente importante de ingresos para Puerto Colombia y afirmó que, según sus estimaciones, alrededor del 70 % de los ingresos tributarios del municipio provienen de estos sectores.

Sin embargo, cuestionó el estado de los parques, zonas verdes, vías y otros espacios públicos, y aseguró que los habitantes han tenido que insistir ante las autoridades para conseguir soluciones.

La presencia de Char en Villa Campestre fue recibida positivamente por algunos residentes, según Cianci, aunque aclaró que la Junta de Acción Comunal mantiene una posición neutral mientras se define oficialmente el litigio.