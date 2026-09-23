“Vamos a tener una política de Estado en defensa del Carnaval de Barranquilla”: De la Espriella. Foto: Instagram: @salwamaloof.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió en la sede alterna de la Presidencia de la República, ubicada en Barranquilla, a la reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof, y aseguró que su Gobierno impulsará una política de Estado para respaldar esta tradición cultural.

“En el gobierno del Tigre, en la era del Tigre, vamos a tener una política pública, una política de Estado en defensa, promoción y difusión del Carnaval de Barranquilla, que incluye a los hacedores, a todas las personas que hacen posible una fiesta popular que es la más importante de Colombia”, afirmó el mandatario.

De la Espriella señaló que próximamente se realizará un encuentro con los representantes del Carnaval, los hacedores y varios ministros del gabinete para establecer las acciones que harán parte de esta iniciativa.

Reconocimiento a los hacedores del Carnaval

Durante la reunión, el presidente destacó el papel de quienes mantienen viva la fiesta y aseguró que la estrategia estará enfocada en quienes hacen posible el Carnaval.

“Cuenta con el Tigre para defender ese patrimonio de Colombia y del mundo que es el Carnaval de Barranquilla”, expresó.

Por su parte, la reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof, manifestó su compromiso de representar la fiesta y exaltar el trabajo de los hacedores.

“Voy a ser esa embajadora de la alegría, de la solidaridad, de la empatía y, por supuesto, de realmente exaltar a quienes hacen esta fiesta posible”, indicó.

Carnaval 2027

La soberana destacó que más de 300 mil hacedores participan cada año en las diferentes expresiones del Carnaval y aseguró que trabajará para que la edición de 2027 sea una celebración para todos.

El presidente reiteró que la próxima reunión será el punto de partida para definir la política de Estado que busca fortalecer la fiesta cultural más representativa de Barranquilla.