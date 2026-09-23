“Me dijeron que me retirara o tendría problemas”: candidata a Reina de Juan de Acosta sobre amenaza

Yulieth Pereira, candidata a Reina del Carnaval de Juan de Acosta, confirmo a Caracol Radio que recibió mensajes intimidantes en horas de la noche del martes, los cuales, según señaló, estarían relacionados con su participación en el certamen.

“Esto pasó ayer a las 10:00 de la noche. Gracias a Dios yo estaba en mi casa, ya me iba a dormir cuando recibí estos mensajes. Todo apunta a que es sobre mi postulación, mi candidatura al reinado, porque señalan que me retire, que si no quiero problemas que me retire”, relató la joven.

Pereira manifestó que la situación la tiene afectada emocionalmente, pues participar en el reinado era un sueño que había decidido cumplir este año.

“Me tiene muy triste porque este año fue que yo me decidí a participar, siempre había querido, la verdad era uno de mis sueños”, expresó.

Amenazas también involucrarían su negocio

La candidata aseguró que los mensajes no solo estarían dirigidos contra ella, sino también contra su actividad económica, ya que su negocio funciona en su propia vivienda.

“Me preocupa bastante porque mi negocio yo lo tengo prácticamente en mi casa. Yo abrí un espacio en mi casa y pues ahí lo tengo, entonces ya no sería un ataque solo contra mí, sino también contra mi familia”, indicó.

Pereira explicó que se dedica al área de la estética y que presta servicios como tratamientos faciales, reductores y masajes, luego de formarse como cosmetóloga y cosmiatra.

Autoridades investigan los mensajes

La joven señaló que tras recibir las amenazas acudió a las autoridades y que ya existiría una persona identificada como presunto responsable del número desde donde llegaron los mensajes.

“Ya dieron con un nombre presuntamente el dueño del número que me escribió. Ya dieron con un nombre y pues están investigando. Me dijeron que estuviera tranquila”, afirmó.

Además, destacó el respaldo recibido por parte de la Alcaldía de Juan de Acosta y de diferentes personas que le han expresado su apoyo durante este proceso.

“Estoy un poco más tranquila”, manifestó la candidata, quien espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y continuar con su participación en el certamen.