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23 sep 2026 Actualizado 19:33

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Barranquilla

Vehículos de carga permanecen detenidos en Barranquilla por amenazas de paro armado en Santa Marta

Decenas de automotores están represados en inmediaciones del Puente Pumarejo, mientras transportadores esperan condiciones de seguridad para continuar hacia el Magdalena.

Vehículos de carga permanecen detenidos en Barranquilla por amenazas de paro armado en Santa Marta. Foto: Caracol Radio.

Vehículos de carga permanecen detenidos en Barranquilla por amenazas de paro armado en Santa Marta. Foto: Caracol Radio.

Vehículos de carga permanecen detenidos en Barranquilla por amenazas de paro armado en Santa Marta. Foto: Caracol Radio.
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El cierre de vías y las amenazas relacionadas con el paro armado en Santa Marta mantienen detenidos a decenas de vehículos de carga en Barranquilla. Algunos permanecen con mercancía, mientras otros esperan ser cargados, a la espera de que mejore la situación de orden público para poder emprender el recorrido hacia la capital del Magdalena.

La situación está generando millonarias pérdidas para el sector transportador. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, señaló que “dejaron de percibirse 39.000 millones de pesos en Santa Marta y en la región del Caribe otros 42.000 millones de pesos”.

La afectación también alcanza el abastecimiento. Desde Granabastos indicaron que varios vehículos que tenían como destino Santa Marta optaron por llegar directamente a Barranquilla, ante las preocupaciones existentes por las condiciones de seguridad en las vías.

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Las amenazas y hechos violentos estarían relacionados con presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes han intimidado a comerciantes para obligarlos a cerrar sus establecimientos. También se han reportado quemas de buses y ataques contra vehículos de carga.

Por estos hechos, nueve personas fueron capturadas en Santa Marta, mientras que la capital del Magdalena permanece militarizada ante la situación de orden público.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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