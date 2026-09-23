Vehículos de carga permanecen detenidos en Barranquilla por amenazas de paro armado en Santa Marta. Foto: Caracol Radio.

El cierre de vías y las amenazas relacionadas con el paro armado en Santa Marta mantienen detenidos a decenas de vehículos de carga en Barranquilla. Algunos permanecen con mercancía, mientras otros esperan ser cargados, a la espera de que mejore la situación de orden público para poder emprender el recorrido hacia la capital del Magdalena.

La situación está generando millonarias pérdidas para el sector transportador. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, señaló que “dejaron de percibirse 39.000 millones de pesos en Santa Marta y en la región del Caribe otros 42.000 millones de pesos”.

La afectación también alcanza el abastecimiento. Desde Granabastos indicaron que varios vehículos que tenían como destino Santa Marta optaron por llegar directamente a Barranquilla, ante las preocupaciones existentes por las condiciones de seguridad en las vías.

Las amenazas y hechos violentos estarían relacionados con presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes han intimidado a comerciantes para obligarlos a cerrar sus establecimientos. También se han reportado quemas de buses y ataques contra vehículos de carga.

Por estos hechos, nueve personas fueron capturadas en Santa Marta, mientras que la capital del Magdalena permanece militarizada ante la situación de orden público.