INPEC adelanta nuevo operativo de traslado de presos en Barranquilla
Los traslados hacen parte de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adelanta este jueves 3 de septiembre un nuevo operativo de traslado de personas privadas de la libertad recluidas en la Penitenciaría El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.
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Durante el procedimiento, al menos 17 internos serán remitidos a distintos establecimientos penitenciarios del país, como parte de las intervenciones que las autoridades han venido realizando en la capital del Atlántico durante las últimas semanas.
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Los traslados hacen parte de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público. La estrategia busca evitar que estructuras delincuenciales continúen utilizando los centros penitenciarios como puntos de coordinación para actividades criminales y extorsivas.
El plan de intervención y descongestión en Barranquilla comenzó el martes 25 de agosto, cuando se realizó el primer traslado masivo de 20 internos desde establecimientos de la ciudad hacia penitenciarías ubicadas en Bogotá.
Con el nuevo operativo en la Penitenciaría El Bosque, las autoridades buscan mantener las acciones contra las estructuras criminales que, según las investigaciones, continuarían operando y coordinando actividades ilícitas desde el interior de los centros carcelarios.