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24 sep 2026 Actualizado 00:26

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Barranquilla

En 30% reducen despachos de buses en la Terminal de Barranquilla a Magdalena y La Guajira

Empresas de buses mantienen planes de contingencia para garantizar los viajes.

Terminal Metropolitana de Transporte, Barranquilla.

Terminal Metropolitana de Transporte, Barranquilla.(Caracol Radio)

Terminal Metropolitana de Transporte, Barranquilla.
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Entre un 10% y 30% se han reducido los despachos de buses desde la Terminal de Transporte a Magdalena y La Guajira por problemas del orden público en la Troncal del Caribe debido a enfrentamientos entre ‘Los Pachenca’ y el Ejército.

Jorge Camargo, Gerente de la Terminal de Transporte de Barranquilla, sostuvo que durante los últimos dos días se han hecho solo 560 despachos, cuando normalmente se hacen hasta 650 despachos. La reducción de los despachos ha sido para Santa Marta, Riohacha y Maicao.

Camargo, manifestó que algunas empresas están tomando algunas medidas para garantizar los despachos y viajes.

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“Significa que hay muchas personas que tienen temor en tomar el transporte terrestre y que esperamos que se tomen todas las medidas de orden público y este fin de semana puedan volver a subir los despachos”, indicó.

Sostuvo que están en conversación permanente con las autoridades.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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