Tecnoglass envía 500 ventanas para damnificados del terremoto del 10 de agosto en Buenaventura

Christian Daes, COO de Tecnoglass, confirmó que fueron enviadas las primeras 500 ventanas para damnificados en Buenaventura del terremoto del 10 de agosto. Asimismo, indicó que 1.500 saldrán hacia Chocó.

La información fue entrada a través de su cuenta en X, en donde indicó también que habrá entrega de ventanas para damnificados en Cali, Pereira y Armenia.

Más ayudas humanitarias

La Alcaldía de Barranquilla también dio a conocer que fueron enviadas 22 toneladas de cemento y 9.000 bloques para damnificados de este terremoto en la ciudad de Pereira.

“La iniciativa busca contribuir con los trabajos de recuperación y construcción de las viviendas averiadas, brindando materiales esenciales para que las comunidades puedan comenzar a recuperar sus espacios y avanzar hacia la normalidad”, indicó la Alcaldía.