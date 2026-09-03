BID reúne en Barranquilla a alcaldes de América Latina para discutir transformación de ciudades

Barranquilla será sede del encuentro de alcaldes de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que se desarrollará en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río.

El evento, que tiene como tema central “De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación”, comenzará este jueves a las 4:30 de la tarde, con una intervención del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Alcaldes y expertos analizarán los retos de las ciudades

Durante la jornada se desarrollarán diferentes paneles y espacios de conversación en los que se abordarán temas relacionados con la gobernanza, la gestión pública y las estrategias que vienen implementando las ciudades de la región para generar procesos de transformación.

Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, destacó la importancia de que Barranquilla sea escenario de este encuentro internacional.

“Esto es una muestra más de que Barranquilla está preparada para grandes cosas. Lo hemos demostrado en años anteriores y lo seguimos haciendo. Tener a estos alcaldes y a grandes personalidades en nuestra ciudad nos invita a pensar muy positivamente en lo que viene para los próximos cuatro años. Esto también es resultado de la continuidad y del trabajo articulado entre el sector público y privado para seguir transformando la ciudad”, sostuvo.

Conferencia del exalcalde de Berlín

Como parte de la programación también se llevará a cabo una conferencia a cargo de Klaus Wowereit, quien fue alcalde de Berlín entre 2001 y 2004.

Su participación permitirá compartir experiencias sobre la gestión de las ciudades y los procesos de transformación urbana desde una perspectiva internacional.