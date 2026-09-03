Resultados de las loterías y chances de este 2 de septiembre: consulte los números ganadores

Como es habitual, diferentes sorteos de loterías, chances y juegos como Astro Sol y Astro Luna entregaron nuevos premios a miles de apostadores en todo el país. Estos son los resultados correspondientes a los sorteos realizados durante la jornada.

Resultados de chances

Antioqueñita Día: 5316 – Serie 9

Dorado Mañana: 5987 – Serie 6

Cafetero Día: 9466 – Serie 2

Saman: 1792

Chontico Día: 7230 – Serie 4

Paisita Día: 9197 – Serie 0

Fantástica Día: 5739 – Serie 0

Pijao: 1591 – Serie 7

Culona: 1465

Sinuano Día: 3291 – Serie 2

Caribeña Día: 7878 – Serie 5

Motilón Día: 6185 – Serie 9

Dorado Tarde: 0802 – Serie 7

Antioqueñita Tarde: 1892 – Serie 3

Resultados de la noche

Paisita Noche: 8308

Chontico Noche: 8301 – Serie 0

Culona Noche: 6807

Fantástica Noche: 4146 – Serie 8

Motilón Noche: 1012 – Serie 2

Cafetero Noche: 5614 – Serie 6

Sinuano Noche: 0716 – Serie 3

Caribeña Noche: 7727 – Serie 6

Dorado Noche: 7192 – Serie 4

Astro Sol: 6757 – Signo Cáncer

Astro Luna: 6150 – Signo Virgo

Resultados de loterías

Lotería del Valle: 9164 – Serie 113

Lotería de Manizales: 8587 – Serie 223

Lotería del Meta: 1719 – Serie 084

Recuerde verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería y conservar el billete o comprobante de apuesta para realizar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.