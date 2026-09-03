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03 sep 2026 Actualizado 14:10

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Resultados de las loterías y chances de este 2 de septiembre: consulte los números ganadores

Conozca los resultados de las principales loterías y chances sorteados en la noche de este 2 de septiembre en Colombia. Verifique su número y confirme si fue uno de los afortunados ganadores de la jornada.

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images / Capelle.r

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Como es habitual, diferentes sorteos de loterías, chances y juegos como Astro Sol y Astro Luna entregaron nuevos premios a miles de apostadores en todo el país. Estos son los resultados correspondientes a los sorteos realizados durante la jornada.

Resultados de chances

  • Antioqueñita Día: 5316 – Serie 9
  • Dorado Mañana: 5987 – Serie 6
  • Cafetero Día: 9466 – Serie 2
  • Saman: 1792
  • Chontico Día: 7230 – Serie 4
  • Paisita Día: 9197 – Serie 0
  • Fantástica Día: 5739 – Serie 0
  • Pijao: 1591 – Serie 7
  • Culona: 1465
  • Sinuano Día: 3291 – Serie 2
  • Caribeña Día: 7878 – Serie 5
  • Motilón Día: 6185 – Serie 9
  • Dorado Tarde: 0802 – Serie 7
  • Antioqueñita Tarde: 1892 – Serie 3

Más información

Resultados de la noche

  • Paisita Noche: 8308
  • Chontico Noche: 8301 – Serie 0
  • Culona Noche: 6807
  • Fantástica Noche: 4146 – Serie 8
  • Motilón Noche: 1012 – Serie 2
  • Cafetero Noche: 5614 – Serie 6
  • Sinuano Noche: 0716 – Serie 3
  • Caribeña Noche: 7727 – Serie 6
  • Dorado Noche: 7192 – Serie 4
  • Astro Sol: 6757 – Signo Cáncer
  • Astro Luna: 6150 – Signo Virgo

Resultados de loterías

  • Lotería del Valle: 9164 – Serie 113
  • Lotería de Manizales: 8587 – Serie 223
  • Lotería del Meta: 1719 – Serie 084

Recuerde verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería y conservar el billete o comprobante de apuesta para realizar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.

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