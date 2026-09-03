Resultados de las loterías y chances de este 2 de septiembre: consulte los números ganadores
Conozca los resultados de las principales loterías y chances sorteados en la noche de este 2 de septiembre en Colombia. Verifique su número y confirme si fue uno de los afortunados ganadores de la jornada.
Como es habitual, diferentes sorteos de loterías, chances y juegos como Astro Sol y Astro Luna entregaron nuevos premios a miles de apostadores en todo el país. Estos son los resultados correspondientes a los sorteos realizados durante la jornada.
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Resultados de chances
- Antioqueñita Día: 5316 – Serie 9
- Dorado Mañana: 5987 – Serie 6
- Cafetero Día: 9466 – Serie 2
- Saman: 1792
- Chontico Día: 7230 – Serie 4
- Paisita Día: 9197 – Serie 0
- Fantástica Día: 5739 – Serie 0
- Pijao: 1591 – Serie 7
- Culona: 1465
- Sinuano Día: 3291 – Serie 2
- Caribeña Día: 7878 – Serie 5
- Motilón Día: 6185 – Serie 9
- Dorado Tarde: 0802 – Serie 7
- Antioqueñita Tarde: 1892 – Serie 3
Más información
Resultados de la noche
- Paisita Noche: 8308
- Chontico Noche: 8301 – Serie 0
- Culona Noche: 6807
- Fantástica Noche: 4146 – Serie 8
- Motilón Noche: 1012 – Serie 2
- Cafetero Noche: 5614 – Serie 6
- Sinuano Noche: 0716 – Serie 3
- Caribeña Noche: 7727 – Serie 6
- Dorado Noche: 7192 – Serie 4
- Astro Sol: 6757 – Signo Cáncer
- Astro Luna: 6150 – Signo Virgo
Resultados de loterías
- Lotería del Valle: 9164 – Serie 113
- Lotería de Manizales: 8587 – Serie 223
- Lotería del Meta: 1719 – Serie 084
Recuerde verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería y conservar el billete o comprobante de apuesta para realizar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.